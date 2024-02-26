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Общество

Классика в современной интерпретации: платёжное кольцо больше чем украшение

В России одним из традиционных символов верности и выражения чувств в семье исстари считается кольцо. Сохраняя традиции и развиваясь рука об руку с технологическим прогрессом, Россельхозбанк рассказывает о преимуществах платёжных колец в качестве необычного подарка к предстоящему сезону гендерных праздников.

Фото здесь и далее: АО «Россельхозбанк»

Как удивить близкого человека 23 Февраля или 8 Марта? Поход в любимый ресторан или атмосферный домашний ужин специалисты РСХБ предлагают дополнить подарком, который не останется незамеченным и точно порадует каждого. Платёжное кольцо – это новая удобная форма бесконтактной оплаты, альтернатива банковской карте. В кольцо встроен модуль NFC, который позволяет одним касанием кольца к терминалу оплачивать покупки.

Мужчины по достоинству оценят удобство высокотехнологичного гаджета, а женщины – функциональность, стиль и красоту подарка. Кольца могут быть чёрного или белого цвета, матовые или глянцевые, с гладкой поверхностью или с огранкой. Также в качестве подарка можно выбрать кольцо из драгоценных металлов и подарить в романтичной обстановке.

Кольцо изготовлено из прочной циркониевой керамики, оно не боится влаги, повредить или разбить его очень сложно – с ним можно заниматься спортом, находиться под дождем и даже плавать. Платёжное кольцо работает автономно и не нуждается в батарейке или внешней подзарядке. Это удобно в любой дальней поездке, командировках и просто на прогулке по городу.

Технология – красота вне времени, позволяющая упростить и украсить повседневность. С каждым днём модная индустрия всё больше обращает своё внимание на инновационные разработки, делая вещи не просто красивыми, но и функциональными. Платёжное кольцо PayRing от Россельхозбанка – простое и стильное решение для удобных и безопасных транзакций.

Как активировать платёжное кольцо? Владельцу нужно обратиться в ближайший офис Россельхозбанка и привязать его к банковскому счёту. Рекомендуется подключить к счёту программу лояльности «Урожай» с начислением бонусных баллов за безналичную оплату покупок.

Приобрести платёжное кольцо PayRing от Россельхозбанка можно из керамики, классической формы, с гладкой матовой или глянцевой поверхностью и с огранкой. Клиентам предлагается размерный ряд от 16-го до 24-го. Стоимость кольца составляет 7 500 рублей. Если вы уже являетесь клиентом Россельхозбанка, то приобрести платёжное кольцо можно за бонусные баллы программы лояльности «Урожай». Также возможно изготовление колец из металлов, в том числе драгоценных, по индивидуальному заказу. В этом случае стоимость будет зависеть от металла, его веса, а также каратности камней.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

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Классика в современной интерпретации: платёжное кольцо больше чем украшение
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