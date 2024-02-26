Реставрация церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове

21:29, 26 февраля 2024, ПАИ

Реставрация церкви Николы со Усохи XVI века продолжается в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»









Специалисты уже выполнили археологические изыскания и раскрыли фундаменты утраченных архитектурных объёмов церкви.

В настоящий момент в специально оборудованном тепляке идут работы по укреплению барабана купола, продолжается понижение грунта вокруг храма до исторической отметки. Также проводится подготовка камня для наружных работ, к которым приступят во время плюсовых температур. Для реставрации используется бут, добытый без использования взрывотехники.

Проект предусматривает воссоздание галерей по историческим описаниям XVI века, раскрытие крыльца XVII века, устройство коммуникаций, освещения, архитектурной подсветки, полов, восстановление кладки фундамента, инъектирование трещин и укрепление кладки стен. Также подготовлен проект благоустройства территории.

Церковь Николы со Усохи в числе десяти памятников псковской церковной архитектуры включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она неоднократно горела и перестраивалась. Реставрация осуществлялась в 1945–1955 годах Юрием Спегальским. Тогда была разобрана колокольня конца XVIII века, восстановлено восьмискатное покрытие четверика, воссоздана северная галерея. В 1964–1966 годах воссоздана звонница и над четвериком сооружена глава луковичной формы с лемехом. В 2016–2017 годах были отремонтированы фасады и купола, заменён лемех.