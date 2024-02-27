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Общество

И. о. главного врача Великолукской межрайонной больницы привлечена к административной ответственности

И. о. главного врача Великолукской межрайонной больницы Екатерина Баранова привлечена к административной ответственности за несвоевременную оплату поставок лекарственных средств, медицинского оборудования, продуктов питания, работ и услуг по контрактам. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

По закону срок оплаты заказчиком поставленного товара не должен превышать семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

«На протяжении нескольких лет в больнице наблюдается негативная динамика к увеличению размера долга перед хозяйствующими субъектами за поставленные товары и оказанные услуги. На 25 января имелась задолженность по 800 контрактам в сумме 250,9 млн рублей», - уточнили в прокуратуре.

При этом заказчиком нарушалась очередность оплаты поставленного товара, оказанных услуг по контрактам, что указывает на создание отдельным хозяйствующим субъектам преимуществ и приводит к нарушению сроков оплаты по иным контрактам.

Прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд), которое было направлено для рассмотрения в Псковское УФАС России.

Постановлением от 15 февраля виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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И. о. главного врача Великолукской межрайонной больницы привлечена к административной ответственности

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