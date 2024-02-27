Два года тюрьмы грозит великолучанке за кражу забытого в магазине кошелька

09:52, 27 февраля 2024, ПАИ

Жительница Великих Лук украла у пенсионера забытый в магазине кошелек. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Находясь в одном из сетевых магазинов, 67-летняя великолучанка нашла на столе для упаковки товара забытый кошелек с деньгами. Женщина убедилась, что за ней никто не наблюдает и забрала его себе. В кошельке, принадлежавшем 85-летнему мужчине, находились деньги в размере порядка 7300 рублей.

Великолучанка обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.