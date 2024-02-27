В России на полгода запретят экспорт бензина

11:13, 27 февраля 2024, ПАИ

С 1 марта Правительство РФ намерено ввести запрет на экспорт бензина, сообщил журналистам представитель вице-премьера Александра Новака. Запрет продлится полгода, пишет РИА Новости.

Он утвердительно ответил на вопрос, действительно ли премьер-министр Михаил Мишустин одобрил такой запрет и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16 процентов.

Ввести запрет предложил министр энергетики Александр Новак, уточняет РБК. В письме к премьеру он подчеркнул, что скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо и, чтобы избежать ажиотажа, требуется принять меры, «способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов». Сременный запрет на экспорт не коснётся согласованных поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорился рост и в рознице. На этом фоне правительство с 21 сентября запретило экспорт нефтепродуктов. Эмбарго на бензин сняли с 17 ноября, летний дизель — с 22 ноября, а на зимний дизель не отменяли.