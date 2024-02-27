Вопросы профилактики социального сиротства обсудят специалисты Псковской и Новгородской областей

11:35, 27 февраля 2024, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в межрегиональной стратегической сессии «Решение практических задач межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики социального сиротства и сохранения кровной семьи», которая проходит в Великом Новгороде сегодня, 27 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Делегацию возглавляет омбудсмен по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Она примет участие в открытии межрегиональной стратегической сессии и других событиях программы.

Межрегиональная стратсессия организована по инициативе детских омбудсменов Псковской и Новгородской областей. Мероприятие проходит на площадке Новгородского областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Такой формат сотрудничества проводится впервые, мероприятия носят практико-ориентированный характер.

«Псковская делегация готова поделиться своим опытом в части выявления раннего детского неблагополучия и профилактики социального сиротства, перенять интересные и эффективные практики у коллег», – отметила Наталия Соколова.

Специалисты органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений Псковской области вместе с новгородскими коллегами займутся решением практических ситуаций, определением алгоритмов межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики социального сиротства.