Аппараты региональных уполномоченных будут созданы в структуре псковского облсобрания
Аппараты уполномоченных по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей будут созданы в Псковском областном Собрании депутатов – соответствующее постановление и необходимые изменения в Устав Псковской области приняты на февральской сессии сегодня, 27 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.
Организационное решение об образовании аппаратов правозащитников в структуре регионального парламента в большей степени соответствует статусу уполномоченных как независимых и неподотчетных исполнительным органам должностных лиц.
В штат аппарата каждого уполномоченного будут входить сотрудники, имеющие статус государственных гражданских служащих области.
Напомним, областными законами порядок назначения на государственные должности уполномоченных отнесён к полномочиям Псковского областного Собрания депутатов.
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Аппараты региональных уполномоченных будут созданы в структуре псковского облсобрания
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