Аппараты региональных уполномоченных будут созданы в структуре псковского облсобрания

11:56, 27 февраля 2024, ПАИ

Аппараты уполномоченных по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей будут созданы в Псковском областном Собрании депутатов – соответствующее постановление и необходимые изменения в Устав Псковской области приняты на февральской сессии сегодня, 27 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.

Организационное решение об образовании аппаратов правозащитников в структуре регионального парламента в большей степени соответствует статусу уполномоченных как независимых и неподотчетных исполнительным органам должностных лиц.

В штат аппарата каждого уполномоченного будут входить сотрудники, имеющие статус государственных гражданских служащих области.

Напомним, областными законами порядок назначения на государственные должности уполномоченных отнесён к полномочиям Псковского областного Собрания депутатов.