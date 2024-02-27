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Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги

Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги. Соревнования проводились в спорткомплексах «Олимп» и «Писковичи» с 13 января по 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Пскова.

  • Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги
    Фото: Федерация футбола Пскова
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги
    Фото: Федерация футбола Пскова
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги
    Фото: Федерация футбола Пскова
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги
    Фото: Федерация футбола Пскова
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги
    Фото: Федерация футбола Пскова
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги
    Фото: Федерация футбола Пскова
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги
    Фото: Федерация футбола Пскова
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги
    Фото: Федерация футбола Пскова
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги
    Фото: Федерация футбола Пскова
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги
    Фото: Федерация футбола Пскова

Победителем соревнований стала команда «Реал». Серебро досталось «Псков Юнайтед». Замкнула тройку лидеров команда «Легион» из Дедовичей.

Индивидуальных наград удостоились пять игроков. Футболист «Псков Юнайтед» Дмитрий Денежканс стал лучшим бомбардиром турнира. Лучшим вратарём признали Игоря Феоктистова из «Реала». Артёма Григорьева из «Легиона» отметили в номинации «Лучший защитник». Игрок «Псков Юнайтед» Андрей Васильев признан лучшим нападающим соревнований. Даниил Леонов из «Реала» стал лучшим игроком состязаний.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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