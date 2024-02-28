Уголовное дело возбудили против великолучанки за магазинную кражу

09:47, 28 февраля 2024, ПАИ

Уголовное дело возбудили против великолучанки, которая подозревается в магазинной краже, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

12 февраля ранее не судимая 38-летняя великолучанка вынесла из магазина на улице Вокзальной различные товары. Среди похищенного были яблоки, зонт, кисть для макияжа, сыворотка для лица, детское питание и другое. Сумма причинённого ущерба составила порядка трёх тысяч рублей.

Женщина дала признательные показания.