Уголовное дело возбудили против великолучанки за магазинную кражу
Уголовное дело возбудили против великолучанки, которая подозревается в магазинной краже, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
12 февраля ранее не судимая 38-летняя великолучанка вынесла из магазина на улице Вокзальной различные товары. Среди похищенного были яблоки, зонт, кисть для макияжа, сыворотка для лица, детское питание и другое. Сумма причинённого ущерба составила порядка трёх тысяч рублей.
Женщина дала признательные показания.
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