В медиацентре ПАИ рассказали об итогах проекта социального проектирования для жителей Псковской области

18:06, 27 февраля 2024, ПАИ

Итоги проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» презентовали на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации. Целью проекта является показать жителям посёлков и деревень то, на что они способны, доказать, что каждый житель обладает необходимым комплексом навыков для улучшения среды вокруг себя.

«В первом проекте «Твой регион – твои возможности» мы давали людям навык социального проектирования и на площадках центра добровольчества открывали проектные офисы. Кроме того что мы обучили наших новых коллег в малых городах необходимым навыкам, мы попросили их обучать и местных жителей. Такие школы проводились для предпринимателей и владельцев НКО. Мы разработали настольную игру, которая помогает вовлекать молодёжь в эту логику проектного мышления», – рассказал председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Открытие и оборудование офисов и обучение персонала было первым этапом проекта. Уже тогда специалисты сделали вывод, что если просто обучать и мотивировать ребят писать проекты, это не приведёт к результату и будет только полумерой. Была выдвинута гипотеза, что нужно двигаться в сторону развития профессионализированных сообществ, объясняя им, что такое социальное проектирование и зачем оно нужно. Эту задачу и реализовали в проекте.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Для этого специалисты обучили представителей 19 районных проектных офисов навыкам модерации сообществ.

«Мы разделяем понятия «житель» и «горожанин». Для нас житель – это тот, кто с работы едет домой, из дома – в магазин, то есть это пользователь инфраструктуры, которая в городе есть, и больше он ничего в город не привносит. А горожанин – это тот человек, которому не всё равно и который способен делать большее. Как итог, нам хочется, чтобы таких горожан стало больше», – сказал Михаил Васильев.

«Мы собрали тот самый актив, который что-то делает, и решили просто с ними поговорить. Мы поиграли с ними в игру «Содействие», и я даже после этого решил написать свой проект, податься на грант и получить поддержку. Наверно, после этого началась моя работа с грантовой деятельностью. Когда мы проводили исследование, я для себя многое открыл. Благодаря проекту мы решили открыть НКО «Центр развития «Александр Невский», и сейчас мы уже успешно работаем, активно привлекаем туристов. У нас есть новые разработки, театрализованные экскурсии пользуются большим спросом, и есть новые экскурсии, которые мы запустим в новом сезоне», – рассказал о своём опыте участия в проекте директор АНО «Александр Невский» Даниил Григорьев.

В результате обучения в Псковской области появилось 46 модераторов, каждый из которых прошёл трёхдневный интенсив с привлечением федеральных экспертов. Каждый модератор обучен практикам и теории социального проектирования.

После обучения кадров в районах стало необходимо понять, в каком состоянии сейчас находятся жители городов и какого мнения они о своём городе. Для этого им предложили назвать ассоциации, которые возникают у них при мысли о своём городе. Так, самым популярным ответом в Бежаницах стали слова «чистый», «парк», «дом», «школа». Жители Порхова вспоминали реку Шелонь, Александра Невского и Порховскую крепость, а жители Струг Красных отмечали красоту леса и озёр.

При этом проектные офисы помогают и предпринимателям, которые ведут свой бизнес в муниципалитетах. «Благодаря тесному сотрудничеству удаётся и развивать свои проекты, и благоустраивать территорию, помогая деньгами или инициативой. Наверно, потому что мы так тесно сотрудничаем, все проекты успешно развиваются», – рассказал владелец ООО «Тоболенец» Денис Иванов.

Дальнейшая цель развития проекта заключается в создании и запуске модели площадки взаимодействия для активных жителей и сообществ малых городов, которая станет возможностью для повышения проектных компетенций и будет способствовать росту проектов развития в малых городах Псковской области.