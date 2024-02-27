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Происшествия

Петербуржца осудили в Псковской области за вождение с поддельными правами

Судом установлено, что в собственности подсудимого имеется автомашина. Ранее он проходил обучение и имел водительское удостоверение на право управлять транспортными средствами.

Петербуржца осудили в Псковской области за вождение с поддельными правами. Фото: ПАИ

В апреле 2023 года неоднократно судимый житель Санкт-Петербурга увидел в интернете объявление о том, что можно купить водительское удостоверение в Москве.

Мужчина позвонил по указанному номеру, где девушка ему рассказала, что для получения прав нужно отправить копию паспорта, фотографию и перевести на банковский счет 60 тысяч рублей. Мужчина выполнил все требования и получил по почте письмо с водительским удостоверением.

10 августа 2023 года в Стругах Красных петербуржца остановил сотрудник ГИБДД, которому он предъявил поддельное водительское удостоверение.

Оказалось, что водительское удостоверение с указанным номером было выдано на другое имя. Согласно заключению эксперта, водительское удостоверение было изготовлено не по технологии предприятия, где производят подобные материалы.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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