«Школа дебатов» прошла в штабе общественной поддержки Пскова

17:48, 27 февраля 2024, ПАИ

Встреча, посвящённая региональной лиге дебатов «Истина», прошла в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 27 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В рамках мероприятия обсудили, каким образом наставники работают со своими командами для увеличения их эффективности, какова организационная структура дебатов и механика игры.

«Я пришла в наставничество много лет назад. Дебаты – это игра. Это весело, задорно и интересно. Самое главное – не бояться говорить, уважать оппонента, классно назвать свою команду и быть честным», – отметила наставник команды Псковской инженерно-лингвистической гимназии Ольга Орлова.

Лига проходит на двух уровнях: муниципальном и региональном. В дебатах принимают участие ученики 8-9-х и 10-11-х классов. Уже было подано более 70 заявок. Кроме того, появились районы, которые будут принимать участие впервые.

Также в рамках мероприятия прошли дебаты на тему выборов с участием команд «отрицания» и «утверждения». Их результаты оценило жюри. На вопросы и ответы давалось три минуты.

Напомним, что проект реализуется при поддержке Народного фронта и Псковского областного Собрания депутатов.