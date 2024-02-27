Школьники из Локнянского и Островского районов стали победителями акции «Губернаторский дневник» за осень

17:18, 27 февраля 2024, ПАИ

Почти 400 ребят из всех муниципалитетов Псковской области, за исключением Невельского района, прислали заявки на участие в акции «Губернаторский дневник».

Третьеклассница Злата Захарова из Локнянской средней школы стала победительницей в группе 2-4-х классов. Она получила за три месяца осени 233 пятерки. Пятиклассник Алихан Ибрагимов из Островской гимназии с 311 пятерками стал лидером в группе 5-7-х классов, и ученик этой же гимназии Кирилл Сула одержал победу среди 8-11-х классов. Девятиклассник заработал 349 пятерок.

Бланки с пятерками на участие в акции «Губернаторский дневник» принимались с 7 по 21 февраля. В общий зачет шли только пятерки из журнала за сентябрь, октябрь и ноябрь.

«Отличная учёба – огромный труд. Уверена, что у всех ребят, которые приняли участие в осеннем этапе проекта «Губернаторский дневник», впереди большая счастливая жизнь. От Альфа-банка и от себя лично поздравляю победителей и желаю выбирать сложные, но самые интересные дороги, никогда не сдаваться, ставить перед собой самые невероятные задачи и всегда побеждать! Отдельно хочу выразить благодарность родителям, воспитывающим таких целеустремлённых детей», – прокомментировала итоги первого тура региональный управляющий Альфа-банком по Псковской области Ирина Баранова.

Совсем скоро стартует сбор пятерок за зиму. Заявки собираются электронно. Принять участие могут все школьники региона со второго по 11 класс.

В этом году акция стартовала в 11-й раз. Победители каждого сезона, всего их будет не менее девяти, отправятся на чаепитие к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. В неформальной обстановке школьники смогут пообщаться с главой региона. Каждый из ребят обязательно получит на память автограф и пожелание от главы региона.

Все новости проекта публикуются на сайте ПАИ, «Комсомольской правды» и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте». Там можно получить всю информацию о ходе проекта.

Напомним, официальным партнёром акции «Губернаторский дневник» является Альфа-банк.

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