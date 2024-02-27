Юрий Башмет и Константин Хабенский представят «Евгения Онегина» на фестивале в Михайловском

21:04, 27 февраля 2024, ПАИ

Музыкально-драматическое действо «Евгений Онегин» в авторской версии дирижёра Юрия Башмета с участием Константина Хабенского можно будет увидеть в Михайловском в Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Церемония торжественного открытия Дней пушкинской поэзии и русской культуры в этом году пройдёт 7 июня.

«Традиционно Дни пушкинской поэзии мы открывали, насколько вы помните, в научно-культурном центре в Пушкинских Горах. В этом году мы будем их открывать уже на поляне, потому что у нас выступают Юрий Башмет и Константин Хабенский. У нас «Евгений Онегин». Вечером мы открываемся с поэтами, а вторая часть у нас такая вот грандиозная», – пояснила Ольга Тимофеева.

Кроме того, 8 июня в Пушкиногорье состоится выступление российской певицы Варвары Визбор.