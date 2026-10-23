Врач объяснила, почему опасно отказываться от диспансеризации

14:38, 23 октября 2026, ПАИ

В Псковской области остаётся низкий процент охвата диспансеризацией, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

В этом году диспансеризацию прошли лишь 43% жителей региона. «Большинство людей ссылаются на нехватку времени, а некоторые боятся врачей, боятся услышать что-то плохое, некоторые ссылаются не прошлый негативный опыт. Мы над всем этим работаем, объясняем, что и как», – отметила Ирина Ксенофонтова.

По словам медика, люди также говорят, что не будут проходить диспансеризацию, так как хорошо себя чувствует. «Но даже если ничего не болит, не означает, что факторов риска нет. И лучше бы предотвратить серьёзную болезнь заранее», – подчеркнула спикер.

Ирина Ксенофонтова напомнила, что диспансеризацию можно пройти и в выходные дни, к тому же существует выездная диспансеризация, когда врачи проводят обследования без отрыва от производства.