Медик: Уровень заражения гепатитом С растёт из-за любви псковичек к маникюру

16:49, 23 октября 2026, ПАИ

Уровень заражения гепатитом С в Пскове растёт из-за любви к маникюрам и педикюрам, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Именно из этой индустрии чаще всего приходят заражения», – отметила Ирина Ксенофонтова.

Медик напомнила, что в рамках диспансеризации можно сдать анализ на гепатит С, а во время репродуктивной диспансеризации – на ВПЧ.

Ирина Ксенофонтова рассказала, что в будущем в Пскове появится Центр медицины и здорового долголетия, который должен помочь обнаружить предвестников серьёзных заболеваний.