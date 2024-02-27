Всероссийский турнир по самбо памяти подвига 6-й роты ВДВ проходит в Петербурге

20:26, 27 февраля 2024, ПАИ

XXIV Всероссийский турнир по самбо памяти подвига 6-й роты ВДВ проходит в Санкт-Петербурге при поддержке «Единой России».

На соревнованиях собрались самбисты из 19 регионов. Вместе с гостями турнира они почтили память десантников 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые в 2000 году приняли бой под Аргуном.

«Они оставили нам нашу государственность, проявили пример массового героизма при выполнении боевых задач. Низкий поклон и память ребятам, которые сложили свои головы на полях сражений. Их родным и близким – слова утешения. Они должны гордиться, что их дети до конца честно выполнили свой главный долг защиты Отечества», – сказал сенатор генерал-майор Алексей Наумец.

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