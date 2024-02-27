Студенческий арт-клуб появился в ПсковГУ
Новое творческое объединение – арт-клуб Cranberry – появилось в ПсковГУ. Его организаторами стали студенты вуза, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.
«Цель нашего клуба – создать условия для тех, кто не может сосредоточиться на рисовании у себя дома. Здесь вы сможете найти родственные души, с которыми можно обсудить творческие интересы или проблемы, а также получить бесценный опыт. Посещение наших встреч поможет замотивировать себя не откладывать рисование на потом, а творить сейчас», – рассказали создатели объединения.
Первая встреча в рамках арт-клуба состоится 4 марта в 17:30.
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