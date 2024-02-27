ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

08:54, 28 февраля 2024, ПАИ

Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест», сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России приказом от 28.02.2024 № ОД-321 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Гефест», — говорится в сообщении.

Отметим, что «Гефест» — участник Системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут деньги в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн руб.