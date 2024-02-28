Оружие и патроны изъяли у псковичей росгвардейцы в ходе профилактической операции

10:25, 28 февраля 2024, ПАИ

На территории Псковской области проведена профилактическая операция «Оружие». В ходе её проведения правоохранители выявили три административных правонарушения, изъяли 11 единиц оружия и 272 патрона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Всего сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, провели 626 проверок условий хранения оружия.

Профилактическая операция проводится в целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия.

Росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.