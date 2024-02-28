Штраф в 40 тысяч рублей грозит избившему жену псковичу
Штраф в 40 тысяч рублей грозит избившему жену псковичу, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
В сентябре 2023 года обвиняемый пришел домой пьяным, из-за этого поссорился с женой и решил "успокоить" ее кулаками. Он ударил женщину в лицо, от удара псковичка упала.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ст. 116.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ареста на срок до 3 месяцев.
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