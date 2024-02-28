Итоги прививочной кампании обсуждают в медиацентре ПАИ

12:11, 28 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам прививочной кампании 2023 года, проходит в медиацентре ПАИ.

Эпидемиологическая ситуация осенью и зимой, чем текущий осенне-зимний период отличался от предыдущих, сколько псковичей привилось от гриппа, был ли сформирован коллективный иммунитет, почему выросло количество внебольничных пневмоний?

Об этом и многом другом расскажут главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, врач по вакцинопрофилактике Псковской городской детской поликлиники Елена Перова и заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Галина Горбунова.