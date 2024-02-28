Пскович воровал товары из магазинов для перепродажи на рынке

13:13, 28 февраля 2024, ПАИ

Житель Пскова воровал различные товары из магазинов, чтобы перепродать их на рынке. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

С августа 2023 года по январь 2024 года мужчина совершил семь мелких хищений из псковских магазинов на сумму 8 500 рублей.

Злоумышленник приходил в магазины самообслуживания, откуда похищал товары, пряча их под курткой. Затем пскович продавал похищенное возле рынка.

Так, в августе 2023 года он украл из магазина колбасу и тушенку, в октябре – шампуни, бальзамы для волос и дезодоранты, в ноябре – сыры и овсяные хлопья, а в январе украл кофе.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье 158.1 УК РФ. Ему грозит до года тюрьмы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.