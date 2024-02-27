48 человек представят Псковскую область на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

15:33, 27 февраля 2024, ПАИ

48 человек из Псковской области примут участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, сообщила руководитель делегации Елизавета Зайцева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Делегация состоит из 48 человек, по сфере деятельности все участники разные. Это и общественники, и студенты ПсковГУ, Великолукской государственной академии физической культуры и сельскохозяйственной академии, есть двое несовершеннолетних – 11-классники, кто-то работает», – рассказала Елизавета Зайцева.

Желающие подавали заявки на фестиваль, а затем было несколько конкурсных отборов. Участники должны были предоставить своё портфолио, написать эссе на одну из предложенных тем и снять видеовизитку. Конкурсные работы рассматривала комиссия, а затем федеральная дирекция.

Всемирный фестиваль молодёжи является самым масштабным молодёжным событием в мире, он проводится по указу президента РФ Владимира Путина. В фестивале примут участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере медиа, международного сотрудничества, бизнеса, культуры, науки и образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, которые представят различные детские организации и объединения.

Напомним, более 450 псковичей претендовали на участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, а 14 волонтёров из Псковской области уже прибыли на площадку фестиваля.