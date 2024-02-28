71-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области
71-летнего Николая Семёнова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Мужчина проживает в Пскове. С 27 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно.
Ростом пенсионер 175 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.
Был одет в черную куртку, зеленые штаны, черные сапоги, серо-черную кепку, голубой шарф. С собой у него был черный рюкзак.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Николая Семёнова, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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