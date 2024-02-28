Год тюрьмы грозит 38-летней псковичке за кражу бритв и геля для бритья

15:10, 28 февраля 2024, ПАИ

Год тюрьмы грозит 38-летней жительнице Пскова за кражу бритв и геля для бритья. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

24 января в магазине «Лента» воровка взяла со стеллажа упаковку кассет для бритья за 1129 рублей, спрятала ее в пакет и пересекла кассу, не оплатив товар, но сотрудники магазина ее остановили.

За 10 дней до этого в магазине «Магнит Косметик» псковичка взяла со стеллажа четыре упаковки геля для бритья на сумму 1896 рублей, спрятала товар в сумку и тоже направилась к выходу.

Санкция ст. 158.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.