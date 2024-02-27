В России снизились цены на птицеводческую продукцию
Птицеводческая продукция продолжает дешеветь в России, сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз РФ.
Так, за последнюю неделю отпускные цены на мясо кур сократились на 0,1 %, до 157 рублей за килограмм, яйца первой категории – на 1,3 %, до 89,68 рубля за десяток, второй категории – на 1,1 %, до 80 рублей за десяток.
Также понизились цены на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы. Как отмечают в Минсельхозе, стабилизации цен способствует рост производства овощей в зимних теплицах.
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