В России снизились цены на птицеводческую продукцию

19:40, 28 февраля 2024, ПАИ

Птицеводческая продукция продолжает дешеветь в России, сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Так, за последнюю неделю отпускные цены на мясо кур сократились на 0,1 %, до 157 рублей за килограмм, яйца первой категории – на 1,3 %, до 89,68 рубля за десяток, второй категории – на 1,1 %, до 80 рублей за десяток.

Также понизились цены на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы. Как отмечают в Минсельхозе, стабилизации цен способствует рост производства овощей в зимних теплицах.

Ранее сообщалось, что букет цветов к 8 Марта подорожает примерно на 15–20 % по сравнению с 2023 годом.