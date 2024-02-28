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Общество

Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения первых»

Открытый диалог при участии председателя совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Псковской области Екатерины Родиной прошёл в ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

  • Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения Первых»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения Первых»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения Первых»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения Первых»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения Первых»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения Первых»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения Первых»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения Первых»
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

Гостья рассказала, чем занимается организация, а также о возможностях и перспективах, которые объединение предоставляет молодым людям. Екатерина Родина подчеркнула, что учиться нужно не только в учебном заведении, но и вне его. По её словам, важно развивать себя как личность, пополнять свои навыки и знания, общаться с интересными людьми и расширять кругозор.

Добавим, встреча прошла в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.

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