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Культура

Онлайн-лекцию о кулинарных предпочтениях в пушкинское время могут послушать псковичи

29 февраля в лектории на базе виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в ульяновском «Доме Языковых» состоится лекция Елены Вечерковой «“У них на Масленице жирной водились русские блины“. Кулинарные предпочтения в пушкинское время».

Игорь Шаймарданов. Блины. Из серии «МультПушкин» (2014). Из собрания «Михайловского»

При этом, как сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника, к трансляции из Святогорья смогут подключиться не только посетители этого филиала Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова, но и все желающие. Ссылка на лекцию.

Начнётся трансляция в 12:00.

Напомним, что в рамках лектория на базе виртуального представительства «Михайловского» в «Доме Языковых» за два неполных года состоялось уже более двадцати бесед, среди которых «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (2-я половина XIX — начало XXI века)», «“Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора...“. Гражданская служба А. С. Пушкина», «Псковский свадебный обряд в записи А. С. Пушкина», многие другие. В планах музейщиков «Михайловского» на начавшийся год — рассказы о том, как путешествовали в пушкинское время, а ещё — о том, кого из своих предков поэт «вывел» в герои своих литературных сочинений, и о том, как сложилась судьба сельца Михайловского после смерти Пушкина, в 1837–1899 годы.

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