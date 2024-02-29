«Курс молодого бойца. Информационный фронт» приглашают пройти псковскую молодёжь

13:49, 29 февраля 2024, ПАИ

Молодёжь Псковской области приглашают пройти новый «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участниками мероприятия смогут стать молодые люди, которые занимаются созданием и распространением просветительских материалов в Интернете.

В программе курса лекции и тренинги от федеральных журналистов и блогеров, разработка и реализация реальных кейсов по борьбе с фейками и продвижению личного бренда в соцсетях.

Мероприятие организуется РВИО и Правительством Калужской области при поддержке Минпросвещения России в рамках президентского нацпроекта «Образование».

Всероссийский форум состоится с 16 по 21 апреля в Калужской области. Регистрация продлится до 22 марта.