«Курс молодого бойца. Информационный фронт» приглашают пройти псковскую молодёжь
Молодёжь Псковской области приглашают пройти новый «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Участниками мероприятия смогут стать молодые люди, которые занимаются созданием и распространением просветительских материалов в Интернете.
В программе курса лекции и тренинги от федеральных журналистов и блогеров, разработка и реализация реальных кейсов по борьбе с фейками и продвижению личного бренда в соцсетях.
Мероприятие организуется РВИО и Правительством Калужской области при поддержке Минпросвещения России в рамках президентского нацпроекта «Образование».
Всероссийский форум состоится с 16 по 21 апреля в Калужской области. Регистрация продлится до 22 марта.
Путин: Подлинная элита - все, кто служит России, а не те, кто «набил карманы» в 90-е
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