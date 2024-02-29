ПАИ-live: итоги проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» в Псковской области
Заканчивается реализация полуторагодового проекта «Твой регион – твои возможности 2.0». О его итогах и сделанных выводах, о том, что удивило организаторов, в каких районах живут самые активные жители и ждать ли следующих проектов – в интервью с председателем ПРОО «Команда 2018» Михаилом Васильевым в программе ПАИ-live.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
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