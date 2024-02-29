ПАИ-live: итоги проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» в Псковской области

14:08, 29 февраля 2024, ПАИ

Заканчивается реализация полуторагодового проекта «Твой регион – твои возможности 2.0». О его итогах и сделанных выводах, о том, что удивило организаторов, в каких районах живут самые активные жители и ждать ли следующих проектов – в интервью с председателем ПРОО «Команда 2018» Михаилом Васильевым в программе ПАИ-live.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.