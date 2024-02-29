В Ледовом дворце Пскова устроят бесплатное катание для молодёжи
6 марта с 19:30 до 20:30 Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых людей 14-35 лет бесплатно покататься на коньках в Ледовом дворце (Балтийская, 11). Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Участники смогут покататься на коньках, «провести время в здоровом и активном общении». Для участия желающим необходимо иметь с собой коньки, однако для тех, кто не располагает собственной экипировкой, доступна аренда коньков в Ледовом дворце.
Катание бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому регистрация участников обязательна. Перед тем как выйти на лёд, рекомендуется ознакомиться с техникой безопасности.
Мероприятие посвящено Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Организаторами являются МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.
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