В Ледовом дворце Пскова устроят бесплатное катание для молодёжи

17:25, 29 февраля 2024, ПАИ

6 марта с 19:30 до 20:30 Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых людей 14-35 лет бесплатно покататься на коньках в Ледовом дворце (Балтийская, 11). Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участники смогут покататься на коньках, «провести время в здоровом и активном общении». Для участия желающим необходимо иметь с собой коньки, однако для тех, кто не располагает собственной экипировкой, доступна аренда коньков в Ледовом дворце.

Катание бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому регистрация участников обязательна. Перед тем как выйти на лёд, рекомендуется ознакомиться с техникой безопасности.

Мероприятие посвящено Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Организаторами являются МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.