Студентов технических направлений ПсковГУ приглашают на бесплатную программу обучения в «Сириусе»

20:35, 29 февраля 2024, ПАИ

Студентов ПсковГУ приглашают принять участие в бесплатной программе «Современные методы робототехники и теории управления», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Обучение пройдёт с 15 по 20 апреля в научном центре информационных технологий и искусственного интеллекта университета «Сириус».

Участвовать могут граждане России, обучающиеся на четвёртом курсе бакалавриата по специальностям «математика», «физика», «прикладная математика и информатика», «механика», «робототехника», «мехатроника», «управление в технических системах».

В программе участникам расскажут о современных подходах и методах исследования актуальных проблем механики, робототехники и теории управления, о постановке актуальных тематических задач в приложениях, об использовании современных аналитических и численных методов их решения.

Проживание, проезд и перелёт на территории России и питание для участников программы осуществляются за счёт средств партнёра – ГК «Росатом».

Заявку можно подать до 21 марта по ссылке.