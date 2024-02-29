Стало известно, какие российские компании чаще всего используют нейросети

22:20, 29 февраля 2024, ПАИ

Передовые технологии на основе искусственного интеллекта чаще всего используют компании из банковской и финансовой сферы. Среди опрошенных представителей российских компаний их доля составляет 67 %, сообщает РБК.

На втором месте по частоте использования нейросетей стоят образовательные и научные организации. Замыкает тройку лидеров транспортная отрасль (13 %). ИИ-инструменты также используют предприятия торговли (12 %), IT-компании (9 %), строительные компании (6 %), компании производственного и агропромышленного комплекса (5 %).

Ранее сообщалось, что в России разработали нейросеть для распознавания мошенников в чатах.