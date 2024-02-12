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Общество

В России разработали нейросеть для распознавания мошенников в чатах

В России создали программу, которая мгновенно может определить, пишет ли вам в чате злоумышленник, сообщают «Известия».

ИИ научился определять мошенников в мессенджерах/ Фото: ПАИ

Алгоритм работы заключается в регулярной проверке содержимого чата: программа делает скриншот, после чего анализирует, относится ли обнаруженный на экране текст к спаму. Если у искусственного интеллекта появятся сомнения в безопасности сообщения, он незамедлительно сообщит об этом пользователю. Также он дополнительно расскажет, к какой категории именно относится вредоносное сообщение.

Разработчики пояснили, что ИИ обучен на распространенных приемах мошенников, и добавили, что продукт будет условно-бесплатным: платить придется только за дополнительные функции. Бета-версию приложения россияне смогут протестировать уже во втором квартале нынешнего года, полноценный релиз назначен на 2026 год.

За год количество краж с помощью IT-технологий в Псковской области выросло на 19,7 %. Ранее псковичам рассказали, что участились случаи мошенничества с использованием сервисов поддельных номеров Следственного управления СК. Также были выявлены случаи, когда мошенники пытались украсть данные кабинета «Госуслуг» и писали пользователям с фейковых Telegram-аккаунтов их знакомых.

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