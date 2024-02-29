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Псковичей приглашают отметить Международный женский день в Псковском музее-заповеднике

Жителей и гостей города приглашают отметить Международный женский день в Псковском музее-заповеднике. Посетителей ждут авторские экскурсии, интерактивные программы и ремесленные мастер-классы, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

8 марта в 12:00 и 14:00 состоится тематическая экскурсия по выставке «Сокровища из старого буфета», гости которой смогут узнать больше о советском фарфоре 1920–1940-х годов. Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Записаться можно по телефону (8 8112) 29-22-59.

В 13:00 пройдёт мастер-класс «Наперсница», участники которого своими руками смогут создать куколку из простых лоскутков. Место встречи: музейная мастерская Палат у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). Записываться по телефону (8 8112) 33-13-90.

В 13:00 также состоится авторская экскурсия «Он, она и Псков». «В ходе программы вы по-новому откроете для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович – наследник древнерусского престола – встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства. На экскурсии вы узнаете об императорах, князьях, учёных, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь. Ключевой точкой станет мемориальный музей-квартира Спегальского, который стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни», – рассказывают организаторы. Место встречи: мемориальный музей-квартира Спегальского (Октябрьский проспект, 14, квартира 74). Телефон для записи: (8 8112) 66-33-11.

В 14:00 состоится специальная интерактивная культурно-образовательная программа «Женщина, пекущая блины», которая расскажет об истории масленичных традиций, о модных секретах из прошлого (ношение платков), о старинных необычных рецептах блинов. Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Записаться можно по телефону (8 8112) 29-22-60.

В 14:00 пройдёт тематическая экскурсия «Тварный мир в церковной символике». Место встречи: фойе главного здания музея (улица Некрасова, 7). Телефон для записи: (8 8112) 66-33-11.

8 марта в 15:00 и 9 марта в 13:00 состоится интерактивная программа «Средневековая модница», гости которой узнают об истории древнерусского костюма, украшений и ремёсел. Место встречи: музейная мастерская Палат у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). Записываться по телефону (8 8112) 33-13-90.

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