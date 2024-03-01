Псковский городской молодёжный центр организует фотоконкурс в честь 8 Марта

12:11, 01 марта 2024, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр организует фотоконкурс в честь 8 Марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

Ежегодно темой конкурса становится цитата из известной песни, в которой каким-то образом упоминается женский образ, в этом году взята цитата из песни группы «Корни» «Ты узнаешь её из тысячи».

Принять участие могут все жители Пскова от 14 до 35 лет. Главное условие — фотография должна соответствовать тематике конкурса и не нарушать авторские права. Оценивать участников будет коллегия жюри из профессиональных фотографов Пскова.

Отправить свою работу в виде фотографии или фотоколлажа можно с 1 по 13 марта, заполнив форму. 15 марта в социальной сети «ВКонтакте» в группе Молодёжного центра Пскова объявят победителей, которые получат приятные подарки, а их фотографии опубликуют в сообществе.