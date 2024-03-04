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Общество

Тюльпановый рай: псковички создают настроение прекрасной половине

Как вырастить 60 тысяч тюльпанов 38 сортов в одной оранжерее, создать цветочные художественные шедевры из мыла и получить поддержку профессионалов, знают жительницы Пскова Галина Кривенкова и Марина Бучиус.

Семья Кривенковых. Фото: Елена Коноплева/ПАИ

Тюльпановым раем можно смело назвать оранжерею, где ещё растут и вот-вот, буквально через несколько дней, превратятся в букеты в домах женщин весенние цветы. Более 10 лет Галина Кривенкова занимается цветочным бизнесом. Начинала, конечно, нелегко.

«Мы же из Себежа, жили там, сначала у нас были палатки, магазинчики, потом торговля начала сходить на нет, и стали думать, что делать дальше, – делится Галина. – Цветы – вот что приносит радость, хотя работа нелёгкая, а поначалу рискованная. Так и у нас случилось, вернее не получилось, но мы руки не опустили».

А случилось то, что технологию выращивания тюльпанов они с мужем Александром просто не знали. Причём первый год выращивания тюльпанов закончился хорошо, можно сказать, отлично – погодные условия благоприятствовали. А на второй... Мороз ударил, когда его не ждали, и все цветы погибли, попросту замёрзли. И из пяти тысяч луковиц выросло всего два тюльпана. Вот тогда и захотелось всё бросить. Как же было жалко своего труда! Но всё же решили с мужем идти дальше: купили технологию выращивания и луковицы в Голландии и дело потихонечку пошло.

Последние несколько лет они с мужем живут в Пскове, переехали поближе к дочери, которая родителям помогает, и в шесть рук взялись за дело.

Не останавливаться!

В оранжерее у Кривенковых ждут среза 60 тысяч тюльпанов 38 сортов и всевозможных ароматов от пряного до нежного, совсем лёгкого, но абсолютно все пахнут теплом и солнцем. Но сколько труда стоит за этой красотой.

  • Тюльпаны Галины Кривенковой
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
  • Тюльпаны Галины Кривенковой
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
  • Тюльпаны Галины Кривенковой
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
  • Тюльпаны Галины Кривенковой
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
  • Тюльпаны Галины Кривенковой
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
  • Тюльпаны Галины Кривенковой
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
  • Тюльпаны Галины Кривенковой
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Они же болеют, как и все растения, – рассказывает о своих «подопечных» Галина. – В конце сентября привозим луковицу, и до конца следующего месяца она хранится в холодильнике при определённой температуре и под специальной аппаратурой. Потом сажаем в грунт в оранжерее – здесь тоже своя температура нужна. До нового года она даёт рост примерно в три сантиметра, а как подключаем отопление, так дело идёт быстрее. Перед праздниками цветок срезаем, а луковицу продаём».

По её словам, тюльпаны – дело для души, когда настроение поднимается, когда за окном снег, непогода, а здесь настоящий цветочный рай. «Муж даже в пять утра с кровати подскакивает и сюда бежит посмотреть, как дела».

О планах Кривенковы говорят «не останавливаться, работать дальше», потому как труд этот нравится.

Кстати, этот бизнес в семье не единственный. У них ведь под Псковом заложен настоящий смородиновый сад – 33 гектара! Два года назад – 28 га, прошлой осенью – ещё 5.

Мой бизнес

Без поддержки государства, понятно, такого размаха не получилось бы. Галина Кривенкова выиграла федеральный грант «Агростартап». Выигранные деньги, пять миллионов рублей, она вложила в покупку трактора, прицепного опрыскивателя на две тонны и комбайна для сбора ягод.

«Спасибо государству за поддержку, за субсидии на подготовку поля к посадке, посадочного материла, а также за то, что государство три года помогает финансово ухаживать за посаженными растениями».

Очень важна, говорит Галина, поддержка псковского центра «Мой бизнес», спасибо за их консультации, разъяснения в оформлении документов. «Нам нравится наш труд, да, не легкий, но он приносит нашей семье настоящее удовольствие».

Инженер-химик

Если бы Марине Бучиус, инженеру-химику, учителю биологии и химии, лет десять назад сказали, что она будет иметь косметическую лабораторию и трудиться самозанятой, ни за что бы не поверила.

На фото Марина Бучиус

За эти годы псковичке пришлось пройти столько испытаний, что не на один роман хватит. Тут и рождение двойняшек, и исчезнувший муж, который оставил кредиты, и метания в поисках работы, когда трудовая книжка осталась на закрывшемся предприятии. Но не зря же она некоторое время трудилась химиком-технологом на небольшом косметическом производстве, не зря же имела несколько высших образований и о ней с теплотой вспоминали бывшие клиентки.

«Девчонки знакомые упросили делать косметику, – вспоминает Марина. – Так потихоньку начала снова: мыло, кремы, шампуни, уходовые средства под заказ. Но цветы из мыла – отдельная история, я их очень люблю».

Чутье на красоту

Да как не любить такую красоту, если она еще и благоухает, если распустившиеся тюльпаны и пионы играют в букетиках и если подросшие Алиса и Кирилл с удовольствием помогают маме, да еще советы дают. Особенно дочь – у неё чутье на красоту. Девочка дизайнерским талантом обладает и чувствует цветовую гамму: «Вот – желтенького добавить, тут беленького, а там – солнечного».

Марина оформила статус самозанятой, получила социальный контракт от органа соцзащиты в размере 350 тысяч рублей, на эти деньги оборудовала свое маленькое производство на лоджии. Часть косметики готовит там, часть – в арендованном маленьком помещении-лаборатории. На жизнь и все самое необходимое ей и детям теперь вполне даже хватает.

Главное, это работа души и для души, которая дает стимул развиваться дальше: посещать семинары, приобретать редкие учебники. А как здорово видеть счастливые глаза ребятни, одноклассников детей, которым она преподает мастер-классы, например изготовления драконов из мыла. А 37 букетов синих, именно синих пионов для тематической вечеринки! Еще у нее – своя линейка косметических уходовых средств от твердого шампуня и кремов на основе страусиного жира для рук и тела. Но нет ничего приятнее отзывов благодарных клиентов, той самой обратной связи, ради которой и работаешь, и хочешь работать дальше.

Задумки с «Моим бизнесом»

Расширяться? С одной стороны – хорошо. Тем более клиентов хватает. С другой – надо больше времени уделять детям, которые вот-вот вступят в переходный возраст. Да и ведение группы в соцсетях отнимает много времени.

«Хотя... некоторые задумки у меня есть, – делится Марина Бучиус. – В этом мне помогают сотрудники центра «Мой бизнес». Спасибо и за подсказки и даже идеи, отлично, когда есть рядом специалисты в этой отрасли, которые консультируют не просто бесплатно, но и дают толчок к новому развитию».

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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