После «Народного признания» лауреат премии Дмитрий Ющенко планирует пробежать ультрамарафон
Лауреат премии «Народное признание» в номинации «Рекорд» Дмитрий Ющенко признался, что в 2024 году он планирует пробежать ультрамарафон на дистанции 100 километров, передаёт корреспондент ПАИ.
«Мне было приятно присутствовать на вручении премии «Народное признание». Каждый номинант уже победитель. Я делаю всё искренне, от всего сердца. Мой личный пример может показать ребятам, что они могут всё. Если смог я, то и они смогут. Поэтому я пробую себя в разных дисциплинах спорта», – отметил лауреат премии.
Дмитрий Ющенко напомнил, что является профессиональным спортсменом. «Вхожу в состав паралимпийской сборной Москвы по велоспорту. За пять месяцев я уже стал двукратным победителем Кубка России, поучаствовал в триатлоне Ironstar в Сочи, стал серебряным призёром в эстафете на 113 километров и бронзовым призёром чемпионата России по кибератлетике. Каждая дисциплина – это вдохновение. Я хочу показать подрастающему поколению, что желания можно превращать в цели и идти к ним», – сказал он.
«В номинации «Рекорд» я проголосовал за ребят из школы бега «Про спорт». Но как же не порадоваться ещё и за себя. Впереди новые рекорды, достижения и старты», – заверил спортсмен.
Дмитрий Ющенко объявил, что теперь он планирует пробежать ультрамарафон на дистанции в 100 километров. «Так получилось, что я теперь возглавляю ассоциацию ветеранов боевых действий в нашем регионе. У меня в планах с ребятами больше развивать в нашем регионе спортивные мероприятия, вывозить их на соревнования, помогать семьям погибших, проводить волонтёрскую работу», – добавил атлет.
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Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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После «Народного признания» лауреат премии Дмитрий Ющенко планирует пробежать ультрамарафон
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