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Общество

ПсковГУ вошёл в число участников региональной заявки на конкурс грантов для поддержки НОЦ мирового уровня

ПсковГУ подал заявку от Псковской области на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов для поддержки НОЦ мирового уровня «Суперконструкционные полимерные материалы и композиты: стандарты, технологии, оборудование». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Деятельность центра, который будет создан в случае одобрения заявки, планируется направить на реализацию программ развития западных областей РФ, на содействие регионам России в обеспечении достижения целей устойчивого развития, на импортозамещение стратегически важного полимерного сырья, материалов, изделий, оборудования, а также на достижение технологического суверенитета в производстве конструкционных и суперконструкционных полимерных материалов, метаматериалов и композитов для различных отраслей промышленности РФ.

НОЦ мирового уровня – это объединение образовательных организаций высшего образования, научных организаций и представителей бизнеса.

В состав участников НОЦ также вошли Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер».

Отметим, суммы грантов для победителей будут определены в этом году Советом научно-образовательных центров мирового уровня. Решение о ротации научно-образовательных центров с учётом победителей отбора будет принято на основе показателей эффективности и экспертных оценок по итогам работы НОЦ. Ротация позволит грамотно распределить федеральные ресурсы для эффективного выполнения поручений президента России. Финансирование будет направлено на реализацию технологических проектов, подготовку кадров и коммерциализацию научных разработок.

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