В Псковской области на выставке представили историю героя СВО Романа Щеблыкина

20:36, 01 марта 2024, ПАИ

В Псковской области будут проходить выставки, рассказывающие о подвигах военнослужащих Вооружённых сил РФ. Первая экспозиция посвящена Роману Щеблыкину, который награждён посмертно орденом Мужества, пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Власти Псковской области совместно с фондом «Защитники Отечества» и Российским союзом сельской молодёжи запустили проект «Герои села», посвящённый героям специальной военной операции (СВО).

В рамках проекта «Герои села» в образовательных и досуговых учреждениях области организуют экспозиции, посвящённые бойцам специальной военной операции.

Открытие первой экспозиции прошло в городе Великие Луки. В нём приняли участие ветераны спецоперации, члены семей погибших бойцов, социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества».

Ранее сообщалось, что памятную доску участнику специальной военной операции Роману Щеблыкину торжественно открыли на фасаде Великолукского механико-технологического колледжа. Год назад, 27 февраля 2022-го, он погиб, выполняя задачи СВО.