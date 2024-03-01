Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области на выставке представили историю героя СВО Романа Щеблыкина

В Псковской области будут проходить выставки, рассказывающие о подвигах военнослужащих Вооружённых сил РФ. Первая экспозиция посвящена Роману Щеблыкину, который награждён посмертно орденом Мужества, пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Власти Псковской области совместно с фондом «Защитники Отечества» и Российским союзом сельской молодёжи запустили проект «Герои села», посвящённый героям специальной военной операции (СВО).

В рамках проекта «Герои села» в образовательных и досуговых учреждениях области организуют экспозиции, посвящённые бойцам специальной военной операции.

Открытие первой экспозиции прошло в городе Великие Луки. В нём приняли участие ветераны спецоперации, члены семей погибших бойцов, социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества».

Ранее сообщалось, что памятную доску участнику специальной военной операции Роману Щеблыкину торжественно открыли на фасаде Великолукского механико-технологического колледжа. Год назад, 27 февраля 2022-го, он погиб, выполняя задачи СВО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 марта 2024

В Великих Луках почтили память десантников легендарной 6-й роты
01 марта 2024

Борис Елкин – о подвиге 6-й роты: С момента трагедии прошло 24 года, но боль утраты не утихает
01 марта 2024

Мероприятия ко Дню православной книги пройдут в Пскове
01 марта 2024

Михаил Ведерников передал семье погибшего псковского военнослужащего две госнаграды
01 марта 2024

О самых популярных цветах, ввозимых в Россию, рассказала эксперт
01 марта 2024

Завод «Титан-Полимер» стал партнёром премии «Народное признание – 2023»
01 марта 2024

Движение по автодороге в Порховском районе закроют на месяц из-за подтопления
01 марта 2024

Гармонисты из Великих Лук рассказали об участии в съёмках передачи «Играй, гармонь»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...