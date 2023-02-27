Мемориальную доску герою СВО Роману Щеблыкину открыли в Великих Луках

14:16, 27 февраля 2023, ПАИ

Памятную доску участнику специальной военной операции Роману Щеблыкину торжественно открыли на фасаде Великолукского механико-технологического колледжа. Ровно год назад, 27 февраля 2022-го, он погиб, выполняя задачи СВО, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

На церемонии присутствовали родители героя, его друзья и товарищи по колледжу, куда он поступил в 2016 году. Также в мероприятии приняли участие представители городской и районной власти, руководство механико-технологического колледжа.

Роман занимался в центре допризывной подготовки «Отечество», где проводились занятия по огневой, тактической, спортивной подготовке и рукопашному бою. Разведгруппа, в которой находился Роман, захватила важнейшие документы противника. В ходе ожесточенного боя Роман получил тяжелое ранение. Несмотря на это, он выполнил боевую задачу до конца и лично прикрывал отход сослуживцев. 27 февраля 2022 года он скончался.

За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, Роман Щеблыкин награжден орденом Мужества посмертно.

Обращаясь со словами благодарности к собравшимся, мать погибшего героя Татьяна Щеблыкина отметила, что ее сыну всегда была присуща невероятная сила духа.

«Роман — внук командира партизанского отряда по матери, а по отцу — потомок запорожских казаков. В спецназе, где он служил, отбирают элиту, они проходят серьезный отбор на профпригодность. Ребята туда идут не просто так, а по зову сердца», — сказала Татьяна Щеблыкина и зачитала присутствующим стихотворение белорусской поэтессы, посвященное Роману Щеблыкину.

«Я желаю вам сохранить семейные традиции, силу духа, идти четко к своей цели», — пожелала мать героя собравшимся студентам.

Память героически погибшего земляка почтили минутой молчания. Завершилась церемония возложением цветов к мемориальной доске гвардии ефрейтору 2-й бригады спецназа ГРУ.