Делегация Псковской области побывала на «Играх будущего» в Казани

10:18, 02 марта 2024, ПАИ

Делегация Псковской области посетила «Игры будущего», которые проходят в Казани, сообщается в телеграм-канале комитета по культуре Псковской области.

В рамках визита участники делегации изучили дисциплины и особенности проведения соревнований с участием международных команд, ознакомились с деталями организации и проведения крупных мероприятий по таким дисциплинам, как фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, танцевальный симулятор, фиджитал-скейтбординг, фиджитал MOBA, гонка дронов, «Интеррос» спортивное программирование, Speedrun + суперфинал, CS2 + лазертаг, единоборства – битва роботов.

«В целом поездка была полезной для Федерации фиджитал-спорта Псковской области, что, несомненно, скажется на проведении мероприятий различного уровня на территории региона», – написали в комитете.