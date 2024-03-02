В Дно провели ямочный ремонт дорог

10:34, 02 марта 2024, ПАИ

Сотрудники МУП «Дновские коммунальные услуги» провели срочный аварийный ремонт наиболее повреждённых участков дорог в Дно, сообщается в телеграм-канале главы района Михаила Шауркина.

​

«1 и 2 марта сотрудники МУП «Дновские коммунальные услуги» проводили срочный аварийный ремонт наиболее повреждённых участков дорог в городе Дно», – написал глава района.

Он добавил, что первую очередь устранялись повреждения, препятствующие движению автотранспорта.