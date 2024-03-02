Полицейские изъяли пятитысячную фальшивую купюру в Острове
Полицейские изъяли фальшивую пятитысячную купюру 27 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Купюра была обнаружена в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся предварительным данным, поступила она от жителя Островского района.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 марта 2024
Более 90 млн рублей пытался удержать от взыскания бывший руководитель невельского предприятия
01 марта 2024
Недобросовестного подрядчика осудят за срыв строительства школы на улице Киселёва в Пскове
29 февраля 2024
«Если ты не замолчишь, отрежу язык»: многодетной псковичке грозит два года тюрьмы за угрозу убить сожителя