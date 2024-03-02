Полицейские изъяли пятитысячную фальшивую купюру в Острове

11:58, 02 марта 2024, ПАИ

Полицейские изъяли фальшивую пятитысячную купюру 27 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюра была обнаружена в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся предварительным данным, поступила она от жителя Островского района.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.