Один человек пострадал в ДТП в Великих Луках

15:00, 02 марта 2024, ПАИ

Один человек пострадал в результате ДТП в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на улице Гагарина у дома №15/2. Там столкнулись автомобили BMW и Ford.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.