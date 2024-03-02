Один человек пострадал в ДТП в Великих Луках
Один человек пострадал в результате ДТП в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло на улице Гагарина у дома №15/2. Там столкнулись автомобили BMW и Ford.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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