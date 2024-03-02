Опубликовано видео с места пожара в Псковском районе
Видео с места пожара в деревне Дуброво Псковского района опубликовано в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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