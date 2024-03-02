Нижнюю набережную Великой у инсталляции «Россия начинается здесь» подтопило в Пскове

20:46, 02 марта 2024, ПАИ

Нижнюю набережную реки Великой в Пскове у инсталляции «Россия начинается здесь» подтопило. Об этом ПАИ сообщили очевидцы.

Ледоход начался на реке Великой в Пскове из-за устойчивых положительных температур в течение дня.

Напомним, завтра, 3 марта на территории Псковской области прогнозируется до +7 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за превышения притока воды из русла реки вводится временное прекращение движения по автодороге Ильино – Залужье – Славницы в Порховском районе до 1 апреля.