Нижнюю набережную Великой у инсталляции «Россия начинается здесь» подтопило в Пскове
Нижнюю набережную реки Великой в Пскове у инсталляции «Россия начинается здесь» подтопило. Об этом ПАИ сообщили очевидцы.
Ледоход начался на реке Великой в Пскове из-за устойчивых положительных температур в течение дня.
Напомним, завтра, 3 марта на территории Псковской области прогнозируется до +7 градусов.
Ранее сообщалось, что из-за превышения притока воды из русла реки вводится временное прекращение движения по автодороге Ильино – Залужье – Славницы в Порховском районе до 1 апреля.
Комментарии: 0 Обсудить >>>