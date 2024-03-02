В Гдовском районе вынесли приговор мужчине, который из мести поджёг дом работодателя
Уголовное дело в отношении мужчины, который умышленно поджёг строящийся дом, рассмотрено Гдовским районным судом Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершённого путём поджога).
Установлено, что в ноябре 2021 года подсудимый, не получив денег за услугу строительства печного комплекса, решил уничтожить имущество потерпевшего путём поджога. Облив бензином строительный утеплитель, находящийся в доме, поджёг его. Огонь быстро распространился на деревянные элементы здания. Тем временем подсудимый вышел из дома, сел в автомобиль и уехал.
В результате пожара дом потерпевшего полностью сгорел. Кроме того, огонь распространился и на близлежащий жилой дом, который также был уничтожен.
Обвиняемый признал свою вину. По его словам, работодатель критиковал его работу и отказался оплатить выполненные услуги. Из чувства обиды мужчина решил поджечь строящийся дом.
С учётом всех обстоятельств уголовного дела судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года.
Исковые требования потерпевшего в качестве возмещения имущественного ущерба в размере четырёх миллионов 87 тысяч 480 рублей удовлетворены в полном объёме. Также взыскана компенсация морального вреда в сумме 200 тысяч рублей.
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