В Гдовском районе вынесли приговор мужчине, который из мести поджёг дом работодателя

22:19, 02 марта 2024, ПАИ

Уголовное дело в отношении мужчины, который умышленно поджёг строящийся дом, рассмотрено Гдовским районным судом Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершённого путём поджога).

Установлено, что в ноябре 2021 года подсудимый, не получив денег за услугу строительства печного комплекса, решил уничтожить имущество потерпевшего путём поджога. Облив бензином строительный утеплитель, находящийся в доме, поджёг его. Огонь быстро распространился на деревянные элементы здания. Тем временем подсудимый вышел из дома, сел в автомобиль и уехал.

В результате пожара дом потерпевшего полностью сгорел. Кроме того, огонь распространился и на близлежащий жилой дом, который также был уничтожен.

Обвиняемый признал свою вину. По его словам, работодатель критиковал его работу и отказался оплатить выполненные услуги. Из чувства обиды мужчина решил поджечь строящийся дом.

С учётом всех обстоятельств уголовного дела судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года.

Исковые требования потерпевшего в качестве возмещения имущественного ущерба в размере четырёх миллионов 87 тысяч 480 рублей удовлетворены в полном объёме. Также взыскана компенсация морального вреда в сумме 200 тысяч рублей.