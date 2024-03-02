Промоины, забереги и закраины. Об осторожности пребывания на водных объектах в период оттепели напомнили псковские спасатели

23:34, 02 марта 2024, ПАИ

На минувшей неделе на территории Псковской области наблюдалась оттепель. Всё это будет способствовать потере прочности льда, в особенности на водоёмах области, где есть течение. Так, на реках Гдовка, Великая, Плюсса, Ловать, Шелонь уже повсеместно появились промоины, забереги и закраины. О правилах безопасности на воде в этот период напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что нижнюю набережную Великой у инсталляции «Россия начинается здесь» подтопило в Пскове.

Антициклон и атлантические циклоны сформировали в европейской части России мощный заток тёплого воздуха с запада и юго-запада. В итоге потепление охватило огромную территорию вплоть до Сибири. Согласно среднесрочному прогнозу, такой характер погоды может сохраняться семь-десять дней. Ветра будут преобладать преимущественно южных, южно-восточных направлений от одного до пяти метров в секунду.

В таких условиях выход на лёд крайне опасен, поскольку человек проваливается в воду сразу, а выбраться обратно крайне сложно – края полыньи обламываются и крошатся под тяжестью тела.

На Псковском и Чудском озерах толщина льда пока еще позволяет выход на водоемы, однако, граждане, ступающие на тающий лёд, должны понимать, что попав в ледяную воду, придется приложить немало сил для того, чтобы выбраться. При вызове помощи аварийно-спасательных служб, необходимо учитывать, что им потребуется определенное время на прибытие и оказание помощи.

«Ни в коем случае не допускайте нахождения детей на водоёмах, объясните им, что во время активного таяния опасность льда увеличивается многократно. Соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности – залог вашей безопасности!» – подчеркнули в региональном МЧС.